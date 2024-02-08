Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.02.2024 : 91,1514
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.02.2024 : 98,0936
Действующий президент Азербайджана на выборах набрал 93%
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:13

Действующий президент Азербайджана на выборах набрал 93%

Вчера, 7-го февраля в Азебайджане прошли внеочередные выборы президента. Ильхам Алиев, баллотирующийся на пятый срок, лидирует с огромным отрывом от других кандидатов. Только чуть более 2% голосов получил Захид Орудж оказавшись на втором месте. Более 90% голосов получил действующий глава республики Ильхам Алиев.

Протоколы обработаны с 93% избирательных участков, сообщает глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов телканалу AzTv.

Мир

Домработница Фридмана оказалась

Домработница Фридмана оказалась "жертвой процесса"

Суд в Лондоне отказал домработнице российского бизнесмена Фридмана в иске к последнему. Она судилась с миллиардером, который якобы незаконно не заплатил ей жалование.

Читать полностью
Лидер Сербии, сказал, кто в стране больше за Путина

Лидер Сербии, сказал, кто в стране больше за Путина

Сербский лидер Александр Вучич рассказал, как неожиданно распределены симпатии к Путину среди эмигрантов в его стране. Русские более негативно настроены к действующей в России власти.

Читать полностью

Общество

ВНИИ Труда: уровень безработицы на рынке труда в 2023 году оказался самым низким

ВНИИ Труда: уровень безработицы на рынке труда в 2023 году оказался самым низким

Специалисты сделали расчет исходя из данных за последние 20 лет.

Читать полностью
За последнюю неделю цены на яйца дополнительно снизились на 0,7 процента

За последнюю неделю цены на яйца дополнительно снизились на 0,7 процента

Всего же с начала 2023 года общее снижение стоимости составило 2,58 процента.

Читать полностью

Новости