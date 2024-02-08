Вчера, 7-го февраля в Азебайджане прошли внеочередные выборы президента. Ильхам Алиев, баллотирующийся на пятый срок, лидирует с огромным отрывом от других кандидатов. Только чуть более 2% голосов получил Захид Орудж оказавшись на втором месте. Более 90% голосов получил действующий глава республики Ильхам Алиев.

Протоколы обработаны с 93% избирательных участков, сообщает глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов телканалу AzTv.