Вчера, 7-го февраля в Азебайджане прошли внеочередные выборы президента. Ильхам Алиев, баллотирующийся на пятый срок, лидирует с огромным отрывом от других кандидатов. Только чуть более 2% голосов получил Захид Орудж оказавшись на втором месте. Более 90% голосов получил действующий глава республики Ильхам Алиев.
Протоколы обработаны с 93% избирательных участков, сообщает глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов телканалу AzTv.
Домработница Фридмана оказалась "жертвой процесса"
Суд в Лондоне отказал домработнице российского бизнесмена Фридмана в иске к последнему. Она судилась с миллиардером, который якобы незаконно не заплатил ей жалование.
Лидер Сербии, сказал, кто в стране больше за Путина
Сербский лидер Александр Вучич рассказал, как неожиданно распределены симпатии к Путину среди эмигрантов в его стране. Русские более негативно настроены к действующей в России власти.
ВНИИ Труда: уровень безработицы на рынке труда в 2023 году оказался самым низким
Специалисты сделали расчет исходя из данных за последние 20 лет.
За последнюю неделю цены на яйца дополнительно снизились на 0,7 процента
Всего же с начала 2023 года общее снижение стоимости составило 2,58 процента.