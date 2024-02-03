Выплат на сумму около 5 трлн руб. можно ожидать 2024 году в нашей стране. В предыдущем, 2023 году, для сравнения, сумма дивидендов достигла только 2,5 трлн руб. Такой прогноз дали в Альфа-банке.
В пятерку эмитентов с лучшей дивдоходностью по выплатам эксперты внесли: привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (дивдоходность 22,7%); ЛУКОЙЛ (16,9%);«Магнит» (14,4%); МТС (13,0%); Сбербанк (12,3%).
Таким образом выплаты обещают стать рекордными по дивидендам, да и вцелом на рынке акций будет наблюдаться рост в этом году, прогнозируют аналитики Альфа-банка. Что же касается усредненной доходности, то она находится в районе 10%, говорят эксперты.
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