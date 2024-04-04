Исследование, проведенное учеными из Мичиганского университета обнаружило, что супруги, имеющие схожие привычки к употреблению алкоголя, обычно имеют более качественные браки и живут в них дольше.

Наблюдения за почти пятью тысячами супружеских пар в возрасте старше 50 лет показали, что пары, которые проводят время вместе и употребляют алкоголь в умеренных количествах, чаще испытывают счастье. Однако исследователи подчеркивают важность осторожного подхода к употреблению алкоголя, так как даже небольшие дозы могут привести к негативным последствиям для здоровья, включая сокращение объема мозга и ускоренное старение.

В случае, если один из супругов является трезвенником, важно избегать оскорблений и унижений, а также обратиться за помощью к профессионалам, чтобы решить возникающие проблемы. Личное осознание и работа над собой могут способствовать изменению динамики отношений и преодолению проблем, связанных с употреблением алкоголя, сообщает Doctorpiter.