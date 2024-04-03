Врач-кардиолог Мамедов предупредил об опасности накопительного эффекта от алкоголя

Даже употребление алкоголя только по выходным может привести к негативным последствиям из-за накопительного эффекта.

Мамедов подчеркнул, что регулярное потребление алкоголя имеет разрушительное воздействие на здоровье, особенно для людей с сердечно-сосудистыми, почечными или печеночными заболеваниями.

Для защиты сердца и сосудов весной рекомендуется переходить на сезонное питание с увеличенным количеством овощей и фруктов и сокращением потребления жирной пищи, сообщает News.Ru.