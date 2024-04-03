Врач-кардиолог Мамедов предупредил об опасности накопительного эффекта от алкоголя

Даже употребление алкоголя только по выходным может привести к негативным последствиям из-за накопительного эффекта.
Мамедов подчеркнул, что регулярное потребление алкоголя имеет разрушительное воздействие на здоровье, особенно для людей с сердечно-сосудистыми, почечными или печеночными заболеваниями.
Для защиты сердца и сосудов весной рекомендуется переходить на сезонное питание с увеличенным количеством овощей и фруктов и сокращением потребления жирной пищи, сообщает News.Ru.
Nothing разрабатывает новый смартфон Phone 3, который выйдет на рынок в июле этого года
Устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, используемым в таких моделях как Xiaomi Civi 4 Pro, Redmi Turbo 3, Realme GT Neo 6 и iQOO Z9 Turbo.
В Грузии парламент вновь рассмотрит закон "о прозрачности иностранного влияния"
Подобный закон не совместим с грузинскими и евро-атлантическими ценностями, заявили тогда в Вашингтоне.
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Продажи новых автомобилей в России за первый квартал 2024 года выросли на 74%
Продажи новых автомобилей в России за первый квартал 2024 достигли отметки в 391,9 тыс. единиц.