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Врач-кардиолог Мамедов предупредил об опасности накопительного эффекта от алкоголя
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:52

Врач-кардиолог Мамедов предупредил об опасности накопительного эффекта от алкоголя

Даже употребление алкоголя только по выходным может привести к негативным последствиям из-за накопительного эффекта.

Мамедов подчеркнул, что регулярное потребление алкоголя имеет разрушительное воздействие на здоровье, особенно для людей с сердечно-сосудистыми, почечными или печеночными заболеваниями.

Для защиты сердца и сосудов весной рекомендуется переходить на сезонное питание с увеличенным количеством овощей и фруктов и сокращением потребления жирной пищи, сообщает News.Ru.

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