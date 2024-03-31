Ученые выяснили, что блокировка нервного рецептора может уменьшить потребление алкоголя

Исследование, проведенное учеными Scripps Research, показало, что LY2444296, блокирующее каппа-опиоидный рецептор (КОП), может снизить употребление алкоголя у животных с алкогольной зависимостью.

Это открытие имеет потенциал для разработки новых методов лечения алкогольных расстройств у людей (AUD).

Ученые обнаружили, что LY2444296 снижает потребление алкоголя и симптомы отмены у крыс, что делает его перспективным средством для лечения алкогольной зависимости. Однако, требуются дальнейшие исследования для полного понимания механизмов действия этого соединения, сообщает Юность Сибири.