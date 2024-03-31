Ученые выяснили, что блокировка нервного рецептора может уменьшить потребление алкоголя

Исследование, проведенное учеными Scripps Research, показало, что LY2444296, блокирующее каппа-опиоидный рецептор (КОП), может снизить употребление алкоголя у животных с алкогольной зависимостью.
Это открытие имеет потенциал для разработки новых методов лечения алкогольных расстройств у людей (AUD).
Ученые обнаружили, что LY2444296 снижает потребление алкоголя и симптомы отмены у крыс, что делает его перспективным средством для лечения алкогольной зависимости. Однако, требуются дальнейшие исследования для полного понимания механизмов действия этого соединения, сообщает Юность Сибири.
Производитель электрокаров Fisker объявил о грандиозных скидках перед предстоящим банкротством
Компания прекратила производство из-за финансовых проблем и собирается распродать складские запасы, включая кроссоверы Ocean, чтобы попытаться урегулировать свои обязательства.
В Apple разработали ресурс для обучения программированию
Apple представила новый ресурс под названием "Develop in Swift Tutorials", призванный помочь начинающим разработчикам приложений овладеть языком программирования Swift.
Ученые выяснили, что два года учебы замедляют старение на 2-3%
Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, проведенное американскими, британскими и норвежскими учеными, обнаружило, что образование может замедлить процесс старения человеческого организма.
В Роспотребнадзоре сообщили, что биологически активные добавки должны проходить сертификацию
Роспотребнадзор утверждает, что биологически активные добавки (БАДы) должны пройти сертификацию в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "О продовольственной безопасности".