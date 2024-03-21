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Научное сообщество оспорило миф о пользе умеренного употребления алкоголя для здоровья
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:39

Научное сообщество оспорило миф о пользе умеренного употребления алкоголя для здоровья

Исследования, приводившие к убеждению о пользе умеренного употребления алкоголя, часто страдают от методологических недостатков, таких как предвзятость при отборе. Исследователь Канадского института исследований употребления психоактивных веществ Тим Стоквелл, указывает на то, что даже редкое потребление алкоголя не обладает терапевтическим эффектом.

"Французский парадокс", который рассматривался как доказательство пользы красного вина, также подвергся сомнению из-за предвзятости при отборе и других факторов. Ухудшение здоровья часто приводит к сокращению потребления алкоголя, что может искажать результаты исследований. Следовательно, сделанные на основе таких исследований выводы о пользе малых доз алкоголя для здоровья следует рассматривать с осторожностью, сообщает Газета.Ру.

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