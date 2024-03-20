Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.03.2024 : 92,6861
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.03.2024 : 100,6139
Нарколог Вашкин выделил симптомы алкоголизма
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:44

Нарколог Вашкин выделил симптомы алкоголизма

Врач-нарколог и популяризатор медицины Дмитрий Вашкин выявил три основных симптома алкоголизма, которые помогают определить человека с зависимостью от спиртных напитков. Первым симптомом является патологическое влечение к алкоголю, когда человек пьет с целью опьянения, не обращая внимание на последствия и даже отказываясь от семьи. Эта первая стадия алкоголизма продолжается от полугода до 12 месяцев.

Второй симптом — синдром отмены, когда организм становится зависимым от алкоголя и не может функционировать нормально без него. В этой стадии доза потребляемого алкоголя постепенно растет, и человек может временно отказываться от употребления, но затем возвращается к алкоголю с еще большим энтузиазмом.

Третья стадия алкоголизма характеризуется психическими и физическими дефектами, такими как деградация личности и нарушение функций печени и поджелудочной железы. На этой стадии без медицинской помощи риск летального исхода значительно возрастает.

Раннее выявление этих симптомов и своевременное лечение могут предотвратить развитие тяжелых последствий алкогольной зависимости, сообщает МедЗдрав.Инфо.

Мир

Физики из США и Швеции исследуют молекулу, которая тверже алмаза

Физики из США и Швеции исследуют молекулу, которая тверже алмаза

В исследовании, опубликованном в Journal of Physical Chemistry Letters, физики из США и Швеции использовали суперкомпьютерное моделирование для изучения необычной молекулы углерода, называемой фазой BC8.

Читать полностью
Apple Watch Series 10 получат функцию измерения артериального давления

Apple Watch Series 10 получат функцию измерения артериального давления

Новые Apple Watch Series 10, ожидаемые к выпуску в сентябре, представляют собой значительный прогресс в области здоровья и фитнеса.

Читать полностью

Общество

Калининград возобновляет прямые рейсы в Египет

Калининград возобновляет прямые рейсы в Египет

Калининградский аэропорт "Храброво" сотрудничает с египетской авиакомпанией Almasria Universal Airlines и туроператором Coral Travel для возобновления прямых рейсов из Калининграда в курортный город Шарм-эль-Шейх в Египте с седьмого апреля 2024 года.

Читать полностью
В России появилась возможность приобрести электрокар Xiaomi SU7, который еще не вышел на рынок в Китае

В России появилась возможность приобрести электрокар Xiaomi SU7, который еще не вышел на рынок в Китае

Несмотря на то, что новинка будет доступна в Китае только через неделю, "серые" дилеры в России уже принимают заказы на эту модель.

Читать полностью

Новости