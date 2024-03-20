Нарколог Вашкин выделил симптомы алкоголизма

Врач-нарколог и популяризатор медицины Дмитрий Вашкин выявил три основных симптома алкоголизма, которые помогают определить человека с зависимостью от спиртных напитков. Первым симптомом является патологическое влечение к алкоголю, когда человек пьет с целью опьянения, не обращая внимание на последствия и даже отказываясь от семьи. Эта первая стадия алкоголизма продолжается от полугода до 12 месяцев.
Второй симптом — синдром отмены, когда организм становится зависимым от алкоголя и не может функционировать нормально без него. В этой стадии доза потребляемого алкоголя постепенно растет, и человек может временно отказываться от употребления, но затем возвращается к алкоголю с еще большим энтузиазмом.
Третья стадия алкоголизма характеризуется психическими и физическими дефектами, такими как деградация личности и нарушение функций печени и поджелудочной железы. На этой стадии без медицинской помощи риск летального исхода значительно возрастает.
Раннее выявление этих симптомов и своевременное лечение могут предотвратить развитие тяжелых последствий алкогольной зависимости, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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