Ученые оценили связь между составом микрофлоры кишечника и развитием алкогольной зависимости

Эксперимент ученых проводился на 59 грызунах, которых обучили выполнять определенное движение для получения спиртного. Некоторые грызуны прекратили участие в эксперименте, не получив мгновенного вознаграждения, однако остальные продолжали выполнять движение до получения доступа к алкоголю.
Ученые выявили признаки алкогольной зависимости у участвующих грызунов. Для проверки уязвимости крыс к алкоголю, провели тест с легким электрическим раздражением при нажатии на рычаг. Это привело к отказу большинства грызунов от алкоголя, но около 30% продолжили употребление, подтверждая серьезную зависимость.
В рамках реабилитации, длившейся три месяца, грызуны полностью восстановились. В это время исследователи изучили микробиом кишечника и обнаружили значительные различия в сообществах бактерий у грызунов, страдавших алкогольной зависимостью, и тех, кто не страдал.
Для подтверждения гипотезы о причинно-следственной связи между микробиомом и алкогольной зависимостью требуются дополнительные исследования, по мнению ученых, сообщает Planet Today.
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