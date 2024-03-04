Нарколог Каторгин сообщил о признаках бытового алкоголизма

Нарколог Владимир Каторгин высказал свои наблюдения о бытовом алкоголизме, подчеркнув индивидуальность реакции организма на алкоголь. Он утверждает, что употребление более двух порций алкоголя в неделю, эквивалентных 100 миллиграммам чистого спирта, является первым признаком такого вида алкоголизма.
Врач указывает на тревожные сигналы, включая ухудшение общего состояния, проблемы со сном и настроением, раздражительность, а также увеличение употребления алкоголя. Он советует обратиться к психологу или психотерапевту при подозрении на зависимость и предостерегает от самодиагностики психических расстройств и зависимостей, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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