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Ученые: употребление алкоголя перед сном снижает когнитивные функции мозга
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:10

Ученые: употребление алкоголя перед сном снижает когнитивные функции мозга

Исследование включило употребление добровольцами алкогольных или безалкогольных напитков перед сном на протяжении трех ночей с последующим анализом при помощи полисомнографии (ПСГ).

Установлено, что алкоголь увеличивает длительность фазы медленного сна, необходимой для восстановления памяти и физических сил, но одновременно сокращает продолжительность фазы быстрого сна, что может привести к ухудшению когнитивных функций и эмоционального состояния.

Эти результаты указывают на то, что употребление алкоголя перед сном может нарушать процессы восстановления организма и влиять на умственные способности, вызывая усталость и нарушение памяти, сообщает Общественная Служба Новостей.

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