Нарколог Поликарпов: алкогольная интоксикация зависит от количества и качества употребленных напитков

При употреблении больших доз алкоголя в короткие сроки интоксикация становится более сильной. Однако, при умеренном и продолжительном потреблении, интоксикация менее выражена, хотя продолжается дольше. Ускорить всасывание алкоголя помогают десерты и газированные напитки, поэтому нарколог рекомендует предпочитать жирную и мясную пищу.
Интоксикация при употреблении алкоголя на пустой желудок наступает через примерно 40 минут. Индивидуальные особенности также играют важную роль: после бутылки вина интоксикация может длиться до суток, но легкие симптомы похмелья могут сняться после одного-двух дней постельного режима.
Для снятия эффекта интоксикации нарколог рекомендует употреблять большое количество воды, легкую пищу и свежеприготовленный бульон. В случае необходимости, капельницы могут эффективно и быстро устранить эффект интоксикации, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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