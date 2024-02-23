Нарколог Поликарпов: алкогольная интоксикация зависит от количества и качества употребленных напитков

При употреблении больших доз алкоголя в короткие сроки интоксикация становится более сильной. Однако, при умеренном и продолжительном потреблении, интоксикация менее выражена, хотя продолжается дольше. Ускорить всасывание алкоголя помогают десерты и газированные напитки, поэтому нарколог рекомендует предпочитать жирную и мясную пищу.

Интоксикация при употреблении алкоголя на пустой желудок наступает через примерно 40 минут. Индивидуальные особенности также играют важную роль: после бутылки вина интоксикация может длиться до суток, но легкие симптомы похмелья могут сняться после одного-двух дней постельного режима.

Для снятия эффекта интоксикации нарколог рекомендует употреблять большое количество воды, легкую пищу и свежеприготовленный бульон. В случае необходимости, капельницы могут эффективно и быстро устранить эффект интоксикации, сообщает МедЗдрав.Инфо.