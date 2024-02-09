На курорте Занзибар наблюдается нехватка алкоголя

Нехватка алкоголя вызвана сменой импортеров и задержкой продления лицензий. Это привело к резкому росту цен на напитки и дефициту алкогольных товаров в отелях.

Местные предприниматели выразили обеспокоенность возможным снижением привлекательности курорта для туристов. Проблема вызвала жалобы от прежних импортеров и привела к отставке министра туризма.

Ассоциация инвесторов в туризм также высказала свою обеспокоенность ситуацией. В случае невозможности разрешения кризиса около 3 тысяч человек могут остаться без работы. Тем не менее, поток туристов на остров увеличился в прошлом году, в основном за счет посетителей из России и Индии, сообщает Центральная Служба Новостей.