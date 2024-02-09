Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.02.2024 : 91,2561
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.02.2024 : 98,3543
На курорте Занзибар наблюдается нехватка алкоголя
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:52

На курорте Занзибар наблюдается нехватка алкоголя

Нехватка алкоголя вызвана сменой импортеров и задержкой продления лицензий. Это привело к резкому росту цен на напитки и дефициту алкогольных товаров в отелях.

Местные предприниматели выразили обеспокоенность возможным снижением привлекательности курорта для туристов. Проблема вызвала жалобы от прежних импортеров и привела к отставке министра туризма.

Ассоциация инвесторов в туризм также высказала свою обеспокоенность ситуацией. В случае невозможности разрешения кризиса около 3 тысяч человек могут остаться без работы. Тем не менее, поток туристов на остров увеличился в прошлом году, в основном за счет посетителей из России и Индии, сообщает Центральная Служба Новостей.

Мир

Лидер КНДР пригрозил оккупацией Южной Корее

Лидер КНДР пригрозил оккупацией Южной Корее

Главным своим врагом считает Пхеньян "южнокорейских марионеток", которых возможно придётся вскоре оккупировать.

Читать полностью
Западные СМИ встали в очередь на интервью к Путину

Западные СМИ встали в очередь на интервью к Путину

Число просмотров вышедшего сегодня ночью интервью экс-журналиста Fox News с российским лидером уже посмотрели в соцсети "Икс" 80 млн раз.

Читать полностью

Общество

Земляника признана природным антибиотиком благодаря высокому содержанию витамина C

Земляника признана природным антибиотиком благодаря высокому содержанию витамина C

Доктор медицинских наук Маргарита Королева подчеркивает, что в землянике также присутствуют важные элементы, такие как магний и витамины группы B.

Читать полностью
Высланному из Латвии Борису Каткову предоставили жилье в Калининграде

Высланному из Латвии Борису Каткову предоставили жилье в Калининграде

В пресс-службе губернатора Калининградской области сообщили, что Борис Катков, которого латвийские власти выдворили из страны в преклонном возрасте, получил государственное жилье.

Читать полностью

Новости