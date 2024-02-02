Хирург Умнов сообщает о вреде фруктовых настоек

Хирург и преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, доктор медицинских наук Александр Умнов, предупреждает о вреде фруктовых настоек, утверждая, что они могут разрушать органы организма быстрее, чем водка.
По его словам, крепость этих напитков может достигать 60 градусов, и из-за высокой концентрации спирта они могут привести к повреждению печени, желудка, сердца и кровеносных сосудов, а также оказывать вредное воздействие на центральную нервную систему. Умнов подчеркивает, что высокая доза сахара в настойке усиливает ее вредные эффекты. Он также отмечает, что сахар в настойке может медленно ферментироваться, вызывая брожение кишечных бактерий и приводя к увеличению газов, вздутию живота и болям в животе, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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