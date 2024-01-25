Нарколог Кочегуров высказал свое мнение насчет мифов, окружающих женский алкоголизм

Нарколог Вадим Кочегуров высказался про мифы, окружающие женский алкоголизм, утверждая, что зависимость от алкоголя у женщин не является более сложной, чем у мужчин. В отличие от приемлемости употребления спиртных напитков мужчинами, общество часто осуждает женщин за такое поведение.
Нарколог подчеркивает отсутствие существенной разницы между полами в развитии зависимости и методах лечения. Для обоих полов алкоголизм является серьезным и длительным заболеванием. Нарколог также отмечает, что отсутствует конкретная доза алкоголя, приводящая к алкоголизму; основным фактором является постепенное увеличение потребления, которое способствует развитию зависимости, сообщает МедиаПоток.
В WhatsApp появилась функция общения с пользователями Telegram и других мессенджеров
Была представлена новая бета-версия приложения WhatsApp с функцией Third-party Chats, позволяющая пользователям общаться напрямую с пользователями других мессенджеров, начиная с Telegram и Discord.
Армения передаст Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе
Армения планирует в ближайшие дни передать Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе.
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Исследователи: пища, выращенная в космосе, оказалась смертельно опасной
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