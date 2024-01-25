Нарколог Кочегуров высказал свое мнение насчет мифов, окружающих женский алкоголизм

Нарколог Вадим Кочегуров высказался про мифы, окружающие женский алкоголизм, утверждая, что зависимость от алкоголя у женщин не является более сложной, чем у мужчин. В отличие от приемлемости употребления спиртных напитков мужчинами, общество часто осуждает женщин за такое поведение.

Нарколог подчеркивает отсутствие существенной разницы между полами в развитии зависимости и методах лечения. Для обоих полов алкоголизм является серьезным и длительным заболеванием. Нарколог также отмечает, что отсутствует конкретная доза алкоголя, приводящая к алкоголизму; основным фактором является постепенное увеличение потребления, которое способствует развитию зависимости, сообщает МедиаПоток.