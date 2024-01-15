В России за последние десять лет произошел рост случаев алкогольной зависимости

В 2022 году было выявлено 54,2 тыс. человек с диагнозом "алкогольная зависимость". Ранее, до 2021 года, количество людей с этим расстройством сокращалось.
Эксперты объясняют этот скачок ростом воздействия различных факторов, включая пандемию, социально-экономические трудности и усиление геополитических противостояний.
Однако стоит отметить, что данные Росстата могут быть неполными, поскольку учитывают только тех, кто обратился в наркологические диспансеры. Многие люди обращаются за помощью в негосударственные учреждения, что не отражается в официальной статистике. Эксперты также подчеркивают, что не все имеющие проблемы с алкоголем считаются зависимыми и не включаются в официальную статистику.
В последние 15 лет в России вводились ограничения на продажу алкоголя, включая возрастные ограничения, ограничения по времени и месту торговли. Эти меры привели к уменьшению потребления алкоголя и снижению смертности от алкогольных отравлений. Однако современная молодежь, вероятно, обращается не к алкоголю, а к нехимическим формам зависимости, таким как игромания, что связано с общественными изменениями и характером зависимостей, отмечают исследователи, сообщает Газета.Ру.
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