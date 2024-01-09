Нарколог Благов пояснил, что приводит к развитию белой горячки у алкоголиков

Этот психоз возникает при резком прекращении употребления спиртного, особенно у алкоголиков с большим стажем. Симптомы включают беспокойство, тревогу, бессонницу и кошмарные сновидения, переходящие в "психотическую явь".

Делирий, подобно другим алкогольным психозам, формируется на фоне хронической интоксикации и приводит к серьезным нарушениям работы органов и систем организма. Этот психоз опасен, сопровождается острым нарушением работы мозга, систем сердечно-сосудистой и легочной, а также может привести к синдрому Корсакова. Появление делирия после длительного и сильного употребления алкоголя может привести к острому слабоумию, сопровождаясь беспорядочным поведением и потерей ориентации, сообщает Газета.Ру.