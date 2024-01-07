Врач Жито предложил простой способ ускоренного очищения организма от алкоголя

Терапевт Алексей Жито предложил простой способ ускоренного очищения организма от алкоголя во время его употребления. Он рекомендует выходить на свежий воздух и проветриваться, что способствует увеличению дыхания и быстрому выветриванию алкоголя из легких.
Также врач подчеркнул, что это отвлекает от употребления еды и напитков. Терапевт сравнил этот метод с практикой, используемой в ГИБДД при проверке на алкоголь, где дыхание в трубку помогает снизить концентрацию спиртного в организме.
Жито подчеркнул важность проветривания в замкнутых помещениях, где концентрация алкоголя в воздухе может быть высокой, с уточнением, что главное — не замерзнуть, учитывая, что ощущение холода при алкогольном опьянении может быть ослаблено, сообщает News.Ru.
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