Ученые из Техасского университета раскрыли механизм похмелья

Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио раскрыли механизм похмелья, выявив в мозге мышей рецептор, ответственный за головную боль. Эксперименты с мышами, потреблявшими этанол, показали, что кортикотропин-рилизинг-гормон (КРГ) играет ключевую роль, вызывая головную боль при отмене алкоголя. Отключение рецептора MrgprB2 у мышей прекращало болевой синдром.

Исследователи надеются на создание ингибитора взаимодействия КРГ и MrgprB2 в качестве потенциального лекарства от похмелья.

Наркологи предупреждают от повторного употребления алкоголя при похмелье, подчеркивая, что организм способен справиться сам, и рекомендуют отдых, свежий воздух, легкую пищу, и побольше жидкости, в том числе минеральной воды, сообщает РИА Новости.