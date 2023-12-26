Исследование выявило связь между употреблением алкоголя и различными дозами с возможными последствиями для здоровья

Исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона, Королевской бесплатной больницы, Оксфордского и Кембриджского университетов, выявило связь между употреблением алкоголя и различными дозами с возможными последствиями для здоровья. Анализ данных о 300 тысячах взрослых позволил ученым сделать несколько ключевых выводов.
Умеренные потребители алкоголя демонстрировали существенно меньший риск развития диабета второго типа по сравнению с теми, кто воздерживался от употребления алкоголя. Люди, употребляющие незначительные или умеренные дозы, также имели более низкий риск развития цирроза печени. В то время как у тех, кто употреблял большие и зависимые дозы, риск цирроза повышался в 2,4-3,9 раза.
Отмечено, что употребление алкоголя в больших количествах в течение короткого периода времени (например, обычный запой), представляет более высокую угрозу для здоровья, чем равномерное распределение того же количества алкоголя в течение недели.
Однако, важно подчеркнуть, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как цирроз печени, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Обнародованные результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications. В свою очередь, китайские ученые из Тайбэйского медицинского университета опровергли выводы предыдущего исследования, отвергая пользу малых доз алкоголя для организма, сообщает МедиаПоток.
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