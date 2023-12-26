Врач-диетолог Макиша предостерегает от возможных проблем, связанных с питанием в новогоднюю ночь

Марина Макиша советует избегать сочетания алкоголя с жирной пищей, так как это может привести к обострению холецистита и панкреатита. Она рекомендует начинать праздничный ужин с овощей для быстрого насыщения и предотвращения переедания. В качестве основного блюда предлагает выбирать нежирные источники белка, такие как индейка или рыба, сообщает МедикФорум.

Макиша также выделяет пять правил для предотвращения переедания в новогоднюю ночь:

Не голодать перед ужином, чтобы организм мог контролировать поглощение калорий. Пить стакан воды за 30 минут до застолья, что поможет уменьшить потребление калорий. Начинать ужин с горячих блюд, избегая легких закусок и салатов. Есть медленно, прожевывая каждый кусочек не менее 15 раз, чтобы почувствовать насыщение раньше. Употреблять алкоголь разумно, отдавая предпочтение сухому вину, качественной водке или коньяку в умеренных дозах. Не рекомендуется употреблять алкоголь на голодный желудок, и также важно употреблять воду вместе с алкоголем.

Эти рекомендации направлены на поддержание здоровья и предотвращение негативных последствий от неправильного питания в праздничную ночь.