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Врач-диетолог Макиша предостерегает от возможных проблем, связанных с питанием в новогоднюю ночь
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:33

Врач-диетолог Макиша предостерегает от возможных проблем, связанных с питанием в новогоднюю ночь

Марина Макиша советует избегать сочетания алкоголя с жирной пищей, так как это может привести к обострению холецистита и панкреатита. Она рекомендует начинать праздничный ужин с овощей для быстрого насыщения и предотвращения переедания. В качестве основного блюда предлагает выбирать нежирные источники белка, такие как индейка или рыба, сообщает МедикФорум.

Макиша также выделяет пять правил для предотвращения переедания в новогоднюю ночь:

  1. Не голодать перед ужином, чтобы организм мог контролировать поглощение калорий.

  2. Пить стакан воды за 30 минут до застолья, что поможет уменьшить потребление калорий.

  3. Начинать ужин с горячих блюд, избегая легких закусок и салатов.

  4. Есть медленно, прожевывая каждый кусочек не менее 15 раз, чтобы почувствовать насыщение раньше.

  5. Употреблять алкоголь разумно, отдавая предпочтение сухому вину, качественной водке или коньяку в умеренных дозах. Не рекомендуется употреблять алкоголь на голодный желудок, и также важно употреблять воду вместе с алкоголем.

Эти рекомендации направлены на поддержание здоровья и предотвращение негативных последствий от неправильного питания в праздничную ночь.

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