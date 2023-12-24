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Австралийские ученые провели исследование по прерывистому сну после употребления спиртных напитков
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:37

Австралийские ученые провели исследование по прерывистому сну после употребления спиртных напитков

Согласно данным, представленным на портале Science Alert, употребление алкоголя перед сном сначала расслабляет и замедляет взаимосвязь нервных клеток, однако через несколько часов организм переходит в более активную стадию обработки алкоголя, что приводит к нарушениям сна.

Возможны пробуждения из-за ярких кошмаров, и при регулярном употреблении алкоголя на ночь качество ночного отдыха может хронически ухудшаться, требуя медицинского вмешательства. Исследователи рекомендуют не только избегать употребления алкоголя перед сном, но и ограничивать употребление энергетических напитков, кофеинсодержащих продуктов и свежевыжатых соков во второй половине дня, чтобы поддерживать здоровый сон.

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