Профессор Клименко сообщает от опасности употребления даже небольшого количества алкоголя

Профессор Татьяна Клименко предостерегает от опасности употребления даже небольших количеств алкоголя, считая его ядом для организма. Она подчеркивает отсутствие безопасной дозы алкоголя и связывает увеличение его потребления с риском негативного воздействия на мозг.
Врач также отмечает научно подтвержденную связь между употреблением алкоголя и развитием онкологических заболеваний, включая рак груди. Кроме того, она предостерегает от заблуждений относительно эффективности алкоголя при простуде, подчеркивая, что его употребление в таких случаях может свидетельствовать о наличии патологической зависимости.
Профессор настаивает на воздержании от приобретения детского шампанского на новогодние праздники для детей, указывая на потенциальное формирование негативных паттернов поведения и привычек. Важно также отвергнуть мнение о бесвредности небольших доз алкоголя, так как они, по мнению ученого, несут риски и не оказывают позитивного эффекта на организм, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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