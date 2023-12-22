Врач Луньков назвал самый безопасный алкогольный напиток

Врач Алексей Луньков назвал самым безопасным алкогольным напитком чистый этиловый спирт, освобожденный от примесей, несмотря на его горький вкус и обжигающий характер. Американские ученые утверждают, что пиво и джин содержат меньше веществ, вызывающих похмелье, однако Луньков считает, что даже в этих напитках присутствуют примеси, создавая дополнительную нагрузку на печень.
Врач рекомендует выбирать белое сухое вино, избегая красного, которое, даже в естественном виде, содержит вредные вещества, такие как экстракт гистамина. Он подчеркивает, что качество алкогольного напитка зависит от того, насколько примеси тяжелы для человека в процессе биохимической обработки, и выделяет чистый этиловый спирт как оптимальный вариант для минимизации воздействия на организм, сообщает ФедералПресс.
Ученые из Финляндии разработали инновационный вид кофе
Ученые из Финского государственного научно-исследовательского центра (VTT) в Эспоо разработали инновационный вид кофе под названием Beanless Coffee (кофе без зерен). Этот продукт получен из клеток кофейного дерева и обжаривается при использовании лазерных лучей.
Археологи обнаружили в Перу 29 ранее неизвестных геоглифов
В Перу археологи из Национального университета Ики Сан-Луиса Гонзаги обнаружили 29 ранее неизвестных геоглифов, изображающих кошек и антропоморфные фигуры в регионе Ика. Исследование проводилось с применением беспилотных летательных аппаратов, позволивших выявить рисунки размером до 37 метров.
Ученые выяснили, что запах женских слез снижает агрессивное поведение мужчин
Новое исследование в журнале PLOS Biology выявило, что запах женских слез способен снизить агрессивное поведение мужчин. Исследование, проведенное Шани Агроном из Института науки Вейцмана в Израиле, выявило, что запах слез приводит к уменьшению активности мозга, ответственной за агрессию, что приводит к более спокойному поведению.
Профессор Клименко сообщает от опасности употребления даже небольшого количества алкоголя
Профессор Татьяна Клименко предостерегает от опасности употребления даже небольших количеств алкоголя, считая его ядом для организма. Она подчеркивает отсутствие безопасной дозы алкоголя и связывает увеличение его потребления с риском негативного воздействия на мозг.