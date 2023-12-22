Врач Луньков назвал самый безопасный алкогольный напиток

Врач Алексей Луньков назвал самым безопасным алкогольным напитком чистый этиловый спирт, освобожденный от примесей, несмотря на его горький вкус и обжигающий характер. Американские ученые утверждают, что пиво и джин содержат меньше веществ, вызывающих похмелье, однако Луньков считает, что даже в этих напитках присутствуют примеси, создавая дополнительную нагрузку на печень.

Врач рекомендует выбирать белое сухое вино, избегая красного, которое, даже в естественном виде, содержит вредные вещества, такие как экстракт гистамина. Он подчеркивает, что качество алкогольного напитка зависит от того, насколько примеси тяжелы для человека в процессе биохимической обработки, и выделяет чистый этиловый спирт как оптимальный вариант для минимизации воздействия на организм, сообщает ФедералПресс.