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Завтра МЧС проверит системы оповещения во многих регионах страны
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:50

Завтра МЧС проверит системы оповещения во многих регионах страны

6 марта в России пройдет комплексная проверка Региональной системы оповещения населения (РСОН), которая начнется в период с 10:00 до 11:00 по местному времени в разных регионах.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проверка пройдет с 10:40 до 10:46 по московскому времени. Будут включены сирены, уличные громкоговорители и средства оповещения предприятий, а также задействованы теле- и радиоканалы.

Комплексная проверка готовности региональных систем оповещения населения также запланирована на 6 марта в Республике Коми, Карелии, Ненецком автономном округе и Калининградской области. В Великом Новгороде проверка пройдет с 10:30 до 10:40 по московскому времени.

Системы проверят в Башкирии, Татарстане, Нижегородской области, Пермском крае и других регионах Приволжского федерального округа, а также во всех регионах Сибирского федерального округа. В Татарстане в 10:40 6 марта зазвучат сирены и речевые сиренные установки с последующей передачей в 10:43 речевого сообщения в эфире радио- и телеканалов.

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