Суммарное число авиаударов армии США и Великобритании по территории Йемена достигло 424 с 12 января. Эти удары привели к гибели не менее 37 человек, сообщает Абдель Малек аль-Хуси, представляющий йеменское мятежное движение "Ансар Аллах".

"Американо-британский агрессор за почти три месяца совершил 424 авианалета и бомбардировки с моря. В результате этих действий 37 человек погибли и 30 получили ранения", - заявил лидер хуситов. Его заявление было показано в эфире телеканала Al Masirah, который принадлежит хуситам.