На два месяца заочно арестовал Басманный районный суд Москвы писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили). Он внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

По статьям: об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), а также за распространении "фейков" о российской армии (ст. 207.3 УК) против писателя возбудили уголовное дело ещё в декабре 2023г.

Сейчас Акунин*, который объявлен в международный розыск, предположительно находится вне территории нашей страны.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу* заочно избран арест на срок 2 месяца. Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации — с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации", — сообщили в Басманном суде.

* признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.