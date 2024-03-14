Издание Politico опубликовало информацию о том, что три страны воздержались от положительного мнения в отношении использования российских активов. Замороженные средства планировалось направить в пользу Киева, используя деньги для закупки вооружения.
Этот план не нашел отклика у трех стран: воздержались от положительного решения Венгрия Мальта и Люксембург. Свое мнение представители государств озвучили 13 марта во время встречи 27 послов. Аргументом стало предварительное обещание ЕС направить активы на восстановление Украины, а не на закуп оружия. Теперь же, считают политики, переговоры сильно усложнились.
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