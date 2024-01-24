Издание Politico опубликовало информацию о том, как в Европе обсуждается вопрос об использовании российских замороженных активов. Как считают авторы статьи, часть стран Евросоюза обеспокоена решением изъять средства и направит их для помощи Украине - все дело в ответных мерах.
- Некоторые страны союза с осторожностью относятся к предложению об использовании российских активов, опасаясь ответных мер со стороны Москвы и юридических проблем, - говорят авторы публикации.
Единственным правовым решением остается налогообложение, а прибыль, полученную от этого, уже направлять Киеву, считают эксперты.
Ученые из Chinese University of Hong Kong: всего 6% пациентов с сахарным диабетом достигли полной ремиссии благодаря похудению
Ремиссия, представляющая собой возвращение уровня глюкозы в крови к норме без медикаментозной терапии, оказалась сложной задачей.
Ученые из университета Марселя сообщают о рисках эпидемии из-за найденных в Сибири вирусов
Ученые из университета Марселя предупредили о возможном риске новой пандемии из-за обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири зомби-вирусов, сообщает The Guardian. Генетик Жан-Мишель Клавери подчеркнул, что эти опасные вирусы могут заразить людей и вызвать эпидемию.
Ученые из России разработали новый материал в виде упругого гидрогеля
Ученые из МФТИ и Курчатовского института разработали новый материал в виде упругого гидрогеля с полилактидными частицами, приближенного по механическим свойствам к естественным тканям организма.
Ученые: мутация, связанная с болезнью Альцгеймера ускоряет развитие атеросклероза
Исследование, проведенное испанским Национальным центром исследований сердца и сосудов, выявило влияние мутаций гена APOE на развитие болезней Альцгеймера и атеросклероза. Мутация APOE4, связанная с Альцгеймером, ускоряет развитие атеросклероза в средние годы жизни.