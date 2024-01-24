Издание Politico опубликовало информацию о том, как в Европе обсуждается вопрос об использовании российских замороженных активов. Как считают авторы статьи, часть стран Евросоюза обеспокоена решением изъять средства и направит их для помощи Украине - все дело в ответных мерах.

- Некоторые страны союза с осторожностью относятся к предложению об использовании российских активов, опасаясь ответных мер со стороны Москвы и юридических проблем, - говорят авторы публикации.

Единственным правовым решением остается налогообложение, а прибыль, полученную от этого, уже направлять Киеву, считают эксперты.