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СМИ: Ответ России на попытку отнять замороженные активы напугал Европу
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:32

СМИ: Ответ России на попытку отнять замороженные активы напугал Европу

Издание Politico опубликовало информацию о том, как в Европе обсуждается вопрос об использовании российских замороженных активов. Как считают авторы статьи, часть стран Евросоюза обеспокоена решением изъять средства и направит их для помощи Украине - все дело в ответных мерах.

- Некоторые страны союза с осторожностью относятся к предложению об использовании российских активов, опасаясь ответных мер со стороны Москвы и юридических проблем, - говорят авторы публикации.

Единственным правовым решением остается налогообложение, а прибыль, полученную от этого, уже направлять Киеву, считают эксперты.

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