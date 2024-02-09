До 1 мая из-за угрозы терактов и провокаций Оперативный штаб Ленинградской области ограничил проведение митингов до 1 мая 2024 года, сообщает правительство региона.
"Александр Дрозденко поручил, чтобы в этот период при возникновении острых вопросов у жителей, были оперативно организованы встречи вице-губернаторов, заместителей председателя правительства региона и руководителей профильных ведомств с активистами", — написано в ТГ канале пресс-службы правительства Ленобласти.
Напомним что режим повышенной готовности был ранее введен в регионе губернатором после январской атаки украинских БПЛА на терминал в Усть-Луге, в результате чего возник пожар и причинен ущерб объекту.
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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.