До 1 мая из-за угрозы терактов и провокаций Оперативный штаб Ленинградской области ограничил проведение митингов до 1 мая 2024 года, сообщает правительство региона.

"Александр Дрозденко поручил, чтобы в этот период при возникновении острых вопросов у жителей, были оперативно организованы встречи вице-губернаторов, заместителей председателя правительства региона и руководителей профильных ведомств с активистами", — написано в ТГ канале пресс-службы правительства Ленобласти.

Напомним что режим повышенной готовности был ранее введен в регионе губернатором после январской атаки украинских БПЛА на терминал в Усть-Луге, в результате чего возник пожар и причинен ущерб объекту.