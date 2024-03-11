Военно-транспортный самолет Ан-12 успешно приземлился в аэропорту Хурба, в 17 км от Комсомольска-на-Амуре. У борта в полете возникла проблема с шасси, в результате самолет сел без одного колеса, пишут "Известия".
В самолете находится экипаж из восьми человек, он следовал из города Нижневартовск. Оперативные службы аэропорта были оповещены о чрезвычайной ситуации, готовность принять самолет была объявлена на 15:30. Самолет приземлился около 16:00.
На прошлой неделе было отмечено много сообщений о других чрезвычайных ситуациях в России и мире с самолетами, включая отказ двигателя и незапланированную посадку из-за плохой погоды.
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