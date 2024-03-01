Начало поставок импортозамещенных самолетов SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 сдвинулось на 2026 год из-за дополнительных работ и испытаний, сообщают "Известия".

Этот срок предусматривался программой изначально, однако ранее планировалось завершить сертификацию самолетов с двигателями ПД-8 в декабре 2023 года.