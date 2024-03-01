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Поставка самолетов SJ-100 задержится
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:40

Поставка самолетов SJ-100 задержится

Начало поставок импортозамещенных самолетов SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 сдвинулось на 2026 год из-за дополнительных работ и испытаний, сообщают "Известия".

Этот срок предусматривался программой изначально, однако ранее планировалось завершить сертификацию самолетов с двигателями ПД-8 в декабре 2023 года.

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