Пассажирский самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший по курсу Владивосток — Новосибирск был вынужден сесть в Благовещенске из-за состояния здоровья одной из пассажирок, которой стало плохо в пути. Лайнер соврешил вынeжденную посадку. Пассажира передали скорой помощи. После чего борт подолжил рейс.

Посадка произошла в 2.20 ночи по мск. Информацию об этом сообщил агентству РИА "Новости" Антон Сильвоник, пресс-секретарь аэропорта Благовещенск.