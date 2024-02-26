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В Благовещенске совершил экстренную посадку самолет
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:41

В Благовещенске совершил экстренную посадку самолет

Пассажирский самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший по курсу Владивосток — Новосибирск был вынужден сесть в Благовещенске из-за состояния здоровья одной из пассажирок, которой стало плохо в пути. Лайнер соврешил вынeжденную посадку. Пассажира передали скорой помощи. После чего борт подолжил рейс.

Посадка произошла в 2.20 ночи по мск. Информацию об этом сообщил агентству РИА "Новости" Антон Сильвоник, пресс-секретарь аэропорта Благовещенск.

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