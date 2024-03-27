Стало известно, что доходы российских авиакомпаний достигли рекордных значений в 2023 году

В 2023 году доходы российских авиакомпаний достигли исторических максимумов, превысив допандемийный уровень, несмотря на снижение пассажиропотока.
Совокупная выручка за пять лет выросла на 31%, достигнув 1,37 триллиона рублей.
Увеличение средней дальности перелетов на 20% и влияние инфляции на стоимость билетов способствовали этому росту. Эксперты отмечают, что вероятность дальнейшего роста стоимости авиабилетов ограничена, и в 2024 году у авиакомпаний сократятся возможности для повышения цен, сообщает Аргументы И Факты.
Недавно был представлен обновленный Mercedes-Benz G-Class
Модель Mercedes-Benz G-Class претерпела значительные изменения, включая пересмотр моторной гаммы и расширение доступного оборудования.
Ученые из ЕС выяснили, что информация о побочных эффектах усиливает эффект ноцебо
Исследование, проведенное учеными из Европейского союза, выявило, что страх перед потенциальными побочными эффектами лечения, известный как эффект ноцебо, может значительно усиливать эти самые эффекты.
Онколог Исакова: герпесовидные высыпания могут указывать на болезнь тонкого кишечника
Герпетиформный дерматит, несмотря на своё отличие от вируса герпеса, имеет сходство с ним в виде зудящих пузырьков на коже, что может являться признаком заболевания тонкого кишечника.
Врач Кашух сообщила о наличии смертельного мышьяка в продуктах, часто присутствующих в нашем рационе
Мышьяк, хрупкий полуметалл, обнаруживается в различных формах, органической и неорганической.