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Стало известно, что доходы российских авиакомпаний достигли рекордных значений в 2023 году
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:20

Стало известно, что доходы российских авиакомпаний достигли рекордных значений в 2023 году

В 2023 году доходы российских авиакомпаний достигли исторических максимумов, превысив допандемийный уровень, несмотря на снижение пассажиропотока.

Совокупная выручка за пять лет выросла на 31%, достигнув 1,37 триллиона рублей.

Увеличение средней дальности перелетов на 20% и влияние инфляции на стоимость билетов способствовали этому росту. Эксперты отмечают, что вероятность дальнейшего роста стоимости авиабилетов ограничена, и в 2024 году у авиакомпаний сократятся возможности для повышения цен, сообщает Аргументы И Факты.

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