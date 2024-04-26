Эдуард Семенов, один из пилотов самолета, севшего в поле в сентябре прошло года теперь после отстранения, занимается случайными заработками, в частности работает такси, сообщает Lenta

"Хватаюсь за все подряд. Бывает, что работаю таксистом, а бывает, и грузчиком", — рассказал экс-пилот. Супруга бывшего летчика также рассказал о трудностях финансовых, которая стал испытывать семья после потери мужем основной работы.

Самолет Airbus A320 Уральских авиалиний совершил аварийную посадку в кукурузном поле под Новосибирском. ЧП случилось 12 сентября 2023 года.

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