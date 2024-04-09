Ученые признали, что Южный океан имеет самый чистый воздух на Земле, но причины этого оставались неясными до недавних исследований, которые прояснили этот вопрос.

Хотя снижение человеческой активности способствует очищению воздуха, естественные факторы, такие как морские брызги и пыль, поднятые ветром, также играют роль в уровнях аэрозолей. Недавние исследования подчеркнули значимость облаков и дождя в очищении атмосферы, особенно через присутствие уникальных облаков в форме медовых сот. Эти образцы, видимые из космоса, влияют на отражение солнечного света и распределение осадков, в конечном итоге влияя на удаление аэрозолей.

Удивительно, что открытые облака в форме медовых сот, несмотря на то, что кажутся менее плотными и объемными, производят больше дождя и эффективнее очищают воздух по сравнению с закрытыми облаками.

Эти исследования не только углубляют наше понимание о чистом воздухе Южного океана, но также имеют значение для моделирования климата и качества воздуха по всему миру.