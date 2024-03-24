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Ученые обнаружили способ диагностировать рак по выдыхаемому воздуху
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:49

Ученые обнаружили способ диагностировать рак по выдыхаемому воздуху

Исследователи из лаборатории сорбционных процессов Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН разработали метод диагностики заболеваний на основе анализа состава выдыхаемого человеком воздуха. Результаты исследования, опубликованные в Materials Today Communications, показывают, что изменения в газовой смеси выдыхаемого воздуха могут указывать на различные заболевания, такие как рак, диабет, панкреатит и другие.

Для проведения диагностики был создан "электронный нос", который основан на пропускании выдыхаемого воздуха через материал, способный реагировать на целевые соединения. Первые эксперименты подтвердили эффективность метода, исследования в этом направлении будут продолжены для дальнейшей разработки и улучшения методики диагностики, сообщает Газета.Ру.

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