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Жара над Сибирью приводит к увеличению аэрозольных частиц, влияющих на климат
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:48

Жара над Сибирью приводит к увеличению аэрозольных частиц, влияющих на климат

Недавнее исследование Хельсинкского университета обнаружило, что в условиях жары формирование аэрозолей становится частым явлением, что может оказать охлаждающий эффект на климат. Измерения проведены в западно-сибирской тайге, где образование частиц оказалось значительным, особенно в марте 2020 года, во время аномальной жары.

С увеличением температуры в будущем такие условия могут стать нормой, влияя на климат. Результаты могут быть полезны при разработке моделей системы Земли для принятия решений в климатических вопросах, сообщает Planet Today.

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