Жара над Сибирью приводит к увеличению аэрозольных частиц, влияющих на климат

Недавнее исследование Хельсинкского университета обнаружило, что в условиях жары формирование аэрозолей становится частым явлением, что может оказать охлаждающий эффект на климат. Измерения проведены в западно-сибирской тайге, где образование частиц оказалось значительным, особенно в марте 2020 года, во время аномальной жары.
С увеличением температуры в будущем такие условия могут стать нормой, влияя на климат. Результаты могут быть полезны при разработке моделей системы Земли для принятия решений в климатических вопросах, сообщает Planet Today.
На Хайнане открыт новый круизный маршрут из Саньи в Хюэ
Круизный лайнер Mengxiang компании Chengcheng Cruise теперь официально приписан к острову Фэнхуан. Это самый крупный лайнер в порту Хайнаня.
АТОР предупреждает туристов о предстоящем подорожании билетов во дворцы-музеи Стамбула
Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), предупредил туристов о предстоящем подорожании билетов во дворцы-музеи Стамбула. Повышение цен объясняется слабостью местной валюты, турецкой лиры.
Новое исследование выявило, что у людей с ожирением чаще встречается доброкачественное заболевание крови
Новое исследование в журнале Blood Advances выявило, что у людей с ожирением чаще встречается доброкачественное заболевание крови - моноклональная гаммапатия неопределенного значения (MGUS), которое может предшествовать развитию множественной миеломы, формы рака крови.
Московская техническая школа (МТШ) представила новую образовательную программу
В рамках проекта "Московская техническая школа" (МТШ) открыта новая образовательная программа "Инженерия наноматериалов" по направлению "Микроэлектроника и фотоника". Разработана совместно с Национальным исследовательским университетом "МИЭТ".