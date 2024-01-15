Жара над Сибирью приводит к увеличению аэрозольных частиц, влияющих на климат

Недавнее исследование Хельсинкского университета обнаружило, что в условиях жары формирование аэрозолей становится частым явлением, что может оказать охлаждающий эффект на климат. Измерения проведены в западно-сибирской тайге, где образование частиц оказалось значительным, особенно в марте 2020 года, во время аномальной жары.

С увеличением температуры в будущем такие условия могут стать нормой, влияя на климат. Результаты могут быть полезны при разработке моделей системы Земли для принятия решений в климатических вопросах, сообщает Planet Today.