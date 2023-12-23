Грязный воздух негативно влияет на репродуктивное здоровье мужчин, включая период до рождения

По данным ВОЗ, каждый год от загрязнения воздуха умирают более 7 млн человек, превышая смертность от ВИЧ, туберкулеза и малярии вместе взятых. Мельчайшие частицы загрязнителей воздуха, в 30 раз меньшие толщины человеческого волоса, оказывают воздействие на 99% населения Земли, проникая в легкие и кровоток и отрицательно влияя на репродуктивное здоровье мужчин.

Исследование показало, что твердые частицы PM 2.5 в загрязненном воздухе влияют на аногенитальное расстояние у плода и новорожденного, являющееся маркером репродуктивного здоровья. Эти частицы также связаны с патологиями развития плода в первом триместре беременности и уменьшением аногенитального расстояния у младенцев. Ученые рекомендуют беременным женщинам следить за качеством воздуха и предпринимать меры по снижению загрязнения атмосферы, сообщает Planet Today.