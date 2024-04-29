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ВСУ использовали агитматериалы, похожие на деньги, чтобы призвать ВС РФ сдаться
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:28

ВСУ использовали агитматериалы, похожие на деньги, чтобы призвать ВС РФ сдаться

Военные украинские силы многократно продолжали призывать бойцов специального подразделения "Ахмат", которые удерживали оборону одного населенного пункта в регионе Донбасса в течение четырех месяцев, сдаться.

РИА Новости: Согласно свидетельству прямого участника событий, командира роты с именем "Щербак", противник использовал различные агитационные листовки, схожие с денежными купюрами номиналом в 5 тысяч рублей.

По словам собеседника агентства, ВСУ сбрасывали бумажки с беспилотников, выглядящие как пяти-тысячные купюры. На них было написано: "Москаль, сдавайся!", а также указаны номера телефонов, мессенджеров из сети. Однако солдаты России не принимали это всерьез, смеялись над этим. "Щербак" подытожил, что моральный дух солдат оставался высоким и они не поддавались на подобные акции.

Фото: function.mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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