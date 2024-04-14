Гастроэнтеролог Светлана Ермакова выделила ряд продуктов, которые благоприятно влияют на организм, замедляя процесс старения и предотвращая развитие заболеваний.
Антиоксиданты играют ключевую роль в этом процессе, защищая организм от свободных радикалов и окислительного стресса. Ряд продуктов содержат вещества, способствующие этому:
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Ресвератрол, присутствующий в красном винограде, ягодах, орехах и шоколаде, снижает воспаление, улучшает работу сердца и когнитивные функции.
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Сульфорафан в брокколи, спарже, рукколе, капусте и редисе, а также кверцетин в яблоках, красном луке, зеленом чае, клюкве, чернике, малине и красном винограде, продлевают молодость и защищают от рака.
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Антиоксиданты лютеин и зеаксантин из зеленых листовых овощей (шпината), картофеля и кукурузы помогают сохранить зрение.
Эти продукты не только являются вкусным и разнообразным источником питательных веществ, но также способствуют общему здоровью и благополучию организма, помогая сохранить молодость и защищая от различных заболеваний, сообщает Петрозаводск Говорит.
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