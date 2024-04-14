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Исследователи перечислили последствия дефицита мелатонина
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:58

Исследователи перечислили последствия дефицита мелатонина

Исследование, проведенное в Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского, подтверждает, что дефицит мелатонина может иметь серьезные последствия для здоровья. Мелатонин, вырабатываемый шишковидной железой, играет ключевую роль в регуляции биоритмов и иммунной системы, а также обладает антиоксидантными свойствами, замедляющими процессы старения. Его синтез зависит от освещенности, и в условиях современного мира, где люди часто подвергаются свету даже ночью, дефицит мелатонина становится распространенным явлением.

Эксперименты на животных показали, что избыток света может способствовать ускоренному росту опухолей меланомы и увеличению их агрессивности, в то время как употребление мелатонина может оказывать противоположное воздействие, замедляя рост опухолей и снижая их агрессивность. Таким образом, дефицит мелатонина увеличивает риск старения и развития рака, особенно меланомы, сообщает Газета.Ру.

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