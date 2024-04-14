Исследование, проведенное в Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского, подтверждает, что дефицит мелатонина может иметь серьезные последствия для здоровья. Мелатонин, вырабатываемый шишковидной железой, играет ключевую роль в регуляции биоритмов и иммунной системы, а также обладает антиоксидантными свойствами, замедляющими процессы старения. Его синтез зависит от освещенности, и в условиях современного мира, где люди часто подвергаются свету даже ночью, дефицит мелатонина становится распространенным явлением.
Эксперименты на животных показали, что избыток света может способствовать ускоренному росту опухолей меланомы и увеличению их агрессивности, в то время как употребление мелатонина может оказывать противоположное воздействие, замедляя рост опухолей и снижая их агрессивность. Таким образом, дефицит мелатонина увеличивает риск старения и развития рака, особенно меланомы, сообщает Газета.Ру.
В App Store вышло приложение, превращающее смартфон в игровую консоль
В начале апреля Apple сделала решительный шаг, изменяя правила App Store, разрешив там появление эмуляторов. Один из первых таких эмуляторов, iGBA, был выпущен в App Store, позволяя пользователям запускать игры с консолей Nintendo на устройствах Apple.
Ford представил самый совершенный Focus в истории марки
Ford представил свой новейший автомобиль — Focus ST Edition, который стал самым передовым в истории марки. Он выделяется ярким цветом Azura с черными акцентами High Gloss Black и интерьером, украшенным синим цветом Motion Blue и карбоновым декором.
Туроператоры раскрыли стоимость туров в Тибет: цены начинаются от 432 тысяч рублей
Цены на туры в Тибет, одну из самых закрытых и загадочных территорий, принадлежащую Китаю, были оглашены туроператорами.
Ученые обнаружили связующее звено между сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком
Исследователи из Тель-Авивского университета, в сотрудничестве с международными коллегами, выявили важный индикатор, предвещающий возможное увеличение риска развития раковых клеток в организме.