Исследование, проведенное в Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского, подтверждает, что дефицит мелатонина может иметь серьезные последствия для здоровья. Мелатонин, вырабатываемый шишковидной железой, играет ключевую роль в регуляции биоритмов и иммунной системы, а также обладает антиоксидантными свойствами, замедляющими процессы старения. Его синтез зависит от освещенности, и в условиях современного мира, где люди часто подвергаются свету даже ночью, дефицит мелатонина становится распространенным явлением.

Эксперименты на животных показали, что избыток света может способствовать ускоренному росту опухолей меланомы и увеличению их агрессивности, в то время как употребление мелатонина может оказывать противоположное воздействие, замедляя рост опухолей и снижая их агрессивность. Таким образом, дефицит мелатонина увеличивает риск старения и развития рака, особенно меланомы, сообщает Газета.Ру.