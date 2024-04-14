Доктор Адиль Ахмед, доцент кафедры ортопедической хирургии в Медицинском колледже Бэйлора, представил результаты исследования, подтверждающие эффективность силовых тренировок для пожилых людей в предотвращении деменции и переломов костей. Он отметил, что увеличение мышечной массы, достигаемое благодаря тренировкам с отягощениями, способствует защите от деменции и укреплению костей, что снижает риск переломов при старении.

Доктор рекомендует начинать тренировки под руководством эксперта, сосредотачиваясь на правильной технике и постепенно переходя от тренажеров и фитнес-резинок к свободным весам. Он также отмечает, что тренировки с отягощениями могут быть полезны для людей с хроническими заболеваниями, такими как сердечная недостаточность, благодаря укреплению сердечной мышцы и повышению ее эффективности во время тренировок, сообщает Газета.Ру.