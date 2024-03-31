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Гериатр Прощаев выделил семь факторов долголетия, на которые можно повлиять
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:54

Гериатр Прощаев выделил семь факторов долголетия, на которые можно повлиять

Факторы, выделенные врачом, включают позитивное отношение к жизни, интеллектуальную и физическую активность, правильное питание, качественный сон и коррекцию сенсорных дефицитов.

Гериатр Кирилл Прощаев также подчеркнул важность избегания черепно-мозговых травм.

Врач рекомендует придерживаться средиземноморской диеты, употреблять разноцветные овощи и фрукты ежедневно, а также поддерживать физическую активность на протяжении дня. Он также отметил, что обучение иностранным языкам, интеллектуальные игры и приобретение новых навыков способствуют долголетию и молодости мозга. Качественный сон также играет важную роль, и важно обеспечивать себе достаточное количество отдыха, сообщает Газета.Ру.

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