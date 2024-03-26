Исследователи выявили связь между старением и накоплением нежелательных белков

Исследование, опубликованное в журнале Molecular Cell, выявило связь между старением и накоплением нежелательных белков, что может быть фактором как старения, так и развития бокового амиотрофического склероза (БАС). БАС — нейродегенеративное заболевание, характеризующееся потерей мышечного контроля. Исследователи утверждают, что накопление этих белков, обычно участвующих в образовании рибосом, в двигательных нейронах может быть причиной наследственной формы БАС.

Новая гипотеза связывает БАС с группой патологий, известных как рибосомопатии, связанных с избытком нефункциональных рибосомных белков. Это влияет преимущественно на двигательные нейроны. Ученые также выявили механизм, который, вероятно, вызывает как БАС, так и общее старение, связанный с ядром клетки, где происходит синтез рибосом. Предполагается, что нуклеолярный стресс может быть ключевым фактором, запускающим процесс старения и приводящим к накоплению нефункциональных рибосомных белков, сообщает МедЗдрав.Инфо.