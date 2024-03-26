Исследователи выявили связь между старением и накоплением нежелательных белков

Исследование, опубликованное в журнале Molecular Cell, выявило связь между старением и накоплением нежелательных белков, что может быть фактором как старения, так и развития бокового амиотрофического склероза (БАС). БАС — нейродегенеративное заболевание, характеризующееся потерей мышечного контроля. Исследователи утверждают, что накопление этих белков, обычно участвующих в образовании рибосом, в двигательных нейронах может быть причиной наследственной формы БАС.
Новая гипотеза связывает БАС с группой патологий, известных как рибосомопатии, связанных с избытком нефункциональных рибосомных белков. Это влияет преимущественно на двигательные нейроны. Ученые также выявили механизм, который, вероятно, вызывает как БАС, так и общее старение, связанный с ядром клетки, где происходит синтез рибосом. Предполагается, что нуклеолярный стресс может быть ключевым фактором, запускающим процесс старения и приводящим к накоплению нефункциональных рибосомных белков, сообщает МедЗдрав.Инфо.
Стало известно, что новые модели iPhone 16 от Apple будут иметь увеличенный объем оперативной памяти
Увеличение объема оперативной памяти необходимо для обеспечения работы искусственного интеллекта (ИИ) на устройствах.
Apple разработала новое устройство для виртуального рисования - Apple Pencil третьего поколения
Согласно информации от издания MacRumors, стилус Apple Pencil третьего поколения будет совместим не только с iPad, но и с гарнитурой смешанной реальности Vision Pro.
Врач Рязанцев выделил основные причины хруста в области позвоночника
Хирург и травматолог-ортопед Европейского медицинского центра (EMC) Михаил Рязанцев указал на слабость мышечного корсета, а также на нарушения функционального характера, такие как грыжи и протрузии, которые могут быть косвенными признаками артроза.
Врач Мясников высказался о гастрите и язве
В программе "О самом главном" врач Александр Мясников развеял мифы о гастрите и язве желудка. Гастрит и язва вызываются хронической инфекцией, бактерией Helicobacter pylori, и не зависят от питания.