Врач Михалева выделила ряд продуктов, способных замедлить процесс старения организма

Врач-диетолог Оксана Михалева подчеркнула, что наше питание имеет существенное влияние на такие ключевые факторы старения, как воспаление, оксидативный стресс и функционирование органов.
В числе рекомендаций врача:
Жирная дикая холодноводная рыба:
Богатый источник омега-3 жирных кислот, которые оказывают мощное антиоксидантное действие и защищают организм от воспаления и оксидативного стресса.
Фрукты, овощи и травы разного цвета:
Разнообразие этих продуктов обеспечивает природные антиоксиданты, защищающие от старения.
Цельнозерновые злаки и бобовые:
Богаты клетчаткой, витаминами и белком, способствуют здоровью кишечника и поддерживают здоровую микробиоту, что важно для предотвращения старения.
Нежирные и несладкие молочные продукты:
Источник кальция, который защищает от остеопороза.
Постные мясные продукты:
Богаты белком, который поддерживает здоровье кожи, волос и мышц, предотвращая возрастную саркопению.
Врач подчеркнула также важность сочетания правильного питания с физической активностью для поддержания здоровья и молодости организма, сообщает Газета.ру.
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