Врач Михалева выделила ряд продуктов, способных замедлить процесс старения организма

Врач-диетолог Оксана Михалева подчеркнула, что наше питание имеет существенное влияние на такие ключевые факторы старения, как воспаление, оксидативный стресс и функционирование органов.

В числе рекомендаций врача:

Жирная дикая холодноводная рыба:

Богатый источник омега-3 жирных кислот, которые оказывают мощное антиоксидантное действие и защищают организм от воспаления и оксидативного стресса.

Фрукты, овощи и травы разного цвета:

Разнообразие этих продуктов обеспечивает природные антиоксиданты, защищающие от старения.

Цельнозерновые злаки и бобовые:

Богаты клетчаткой, витаминами и белком, способствуют здоровью кишечника и поддерживают здоровую микробиоту, что важно для предотвращения старения.

Нежирные и несладкие молочные продукты:

Источник кальция, который защищает от остеопороза.

Постные мясные продукты:

Богаты белком, который поддерживает здоровье кожи, волос и мышц, предотвращая возрастную саркопению.

Врач подчеркнула также важность сочетания правильного питания с физической активностью для поддержания здоровья и молодости организма, сообщает Газета.ру.