Ученые обнаружили связь между шизофренией и возрастным снижением когнитивных способностей

Анализируя активность генов в мозговых тканях, ученые заметили сходство в паттернах экспрессии генов между нейронами и астроцитами. Обнаружено снижение экспрессии генов, важных для связей между нейронами, как у больных шизофренией, так и у пожилых людей без этого заболевания. Эти изменения экспрессии генов происходят синхронно в нейронах и астроцитах, что указывает на скоординированный ответ.

Эту скоординированную программу исследователи назвали SNAP. Даже у здоровых молодых людей экспрессия генов SNAP остается синхронизированной, подчеркивая важность коммуникации между клетками.

Исследование позволяет предположить, что когнитивные изменения при шизофрении и старении могут иметь общую клеточную и молекулярную основу. Ученые теперь стремятся выявить факторы образа жизни, влияющие на SNAP, и разработать методы лечения, способные стимулировать его для устранения когнитивных нарушений у пациентов с разными заболеваниями, сообщает Ferra.Ru.