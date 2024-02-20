Ученые из США выявили, что способность пожилых людей разбираться в других людях ухудшается с возрастом

С возрастом люди становятся более уязвимыми к обману и эксплуатации. Для изучения этого явления использовалась социальная задача по азартным играм в Айове, показавшая, что различия в лицах влияют на принятие решений и обучение в разных возрастных группах.
Исследование показало, что молодые и пожилые участники предпочитали начинать игру с заслуживающими доверия лицами, но пожилые люди показывали худшие результаты по всем заданиям по сравнению с молодыми, особенно справляясь плохо с заданиями, где лицевые сигналы были недостоверными.
Моделирование показало, что различия в принятии решений между молодыми и пожилыми людьми становились более заметными в конце испытаний. Эти результаты подчеркивают необходимость дальнейших исследований в области когнитивных функций и принятия решений у пожилых людей, чтобы лучше понять, как возрастные изменения могут влиять на их способность справляться с социальными ситуациями и принимать решения, сообщает Planet Today.
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