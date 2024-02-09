Ученые из США выявили причину хронического воспаления при старении

Исследователи из Института Солка и Калифорнийского университета в Сан-Диего определили новый механизм, который удаляет неправильно функционирующую ДНК из митохондрий, что может быть ключом к разработке препаратов против хронического воспаления и аутоиммунных заболеваний.
Используя сложные методы визуализации, ученые выяснили, что этот механизм маркирует неправильную ДНК как чужеродную, что приводит к активации клеточного пути, осуществляющего утилизацию патогенов. Планируется проведение дополнительных исследований для более глубокого понимания этого процесса и его роли в активации иммунной системы, сообщает Центральная Служба Новостей.
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