Гериатр Рунихина подчеркнула важность укрепления иммунитета у пожилых людей

Главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы, Надежда Рунихина, отметила, что регулярные прогулки, сбалансированное питание с достаточным количеством белка, клетчатки и сложных углеводов, а также полноценный сон и физическая активность существенно снижают риск простудных заболеваний.
Рунихина также подчеркнула важность избегания контакта с больными и своевременной иммунизации от гриппа и пневмококковой инфекции. Чтобы предотвратить железодефицитную анемию, рекомендуется употребление белкового пищевого источника, такого как мясо, а также молочных продуктов и пищи растительного происхождения, таких как бобовые. Ежедневное употребление овощей и фруктов с пищевыми волокнами содействует здоровью кишечника, сообщает Вечерняя Москва.
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