Британские ученые сообщают, что занятия музыкой полезны пожилым людям

Исследование, проведенное британскими нейрофизиологами и психологами в рамках проекта Protect, выявило, что занятия музыкой оказывают положительное влияние на память и когнитивные способности пожилых людей. Исследования свыше 25 тыс. участников, подвергнутых мониторингу в течение 10 и более лет, показали, что у людей с музыкальным образованием и регулярными занятиями музыкой заметно улучшена рабочая память и способность поиска объектов на изображениях.

Особенно выраженный эффект наблюдался у пожилых людей, увлекающихся игрой на клавишных инструментах. В среднем, занятия музыкой вносили значительный вклад от 15 до 24% в общие результаты тестов на остроту памяти и ума. Исследователи заключили, что популяризация музыкальных занятий среди пожилых людей может существенно улучшить их когнитивные способности и снизить риск развития деменции и других нарушений мозговой деятельности, сообщает ТАСС.